天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から10年の節目にあたり、9月下旬に熊本県を訪問される方向で調整が進められていることがわかりました。2026年は、2016年4月に発生した熊本地震から10年の節目にあたり、関係者によりますと両陛下が9月下旬に1泊2日の日程で熊本を訪れ、復興状況を視察し、被災者と面会される方向で調整が進められているということです。熊本の被災地には発生直後に上皇ご夫妻が見舞われていて、両陛下の熊本訪問は