ドジャースは２３日、日本公式ファンクラブ「ＤｏｄｇｅｒｓＦａｎＣｌｕｂ」のＭＶＰ会員を対象とした特別イベント「ＤｏｄｇｅｒＤａｙｉｎＴｏｋｙｏ２０２６：ＤｏｄｇｅｒｓＦａｎＣｌｕｂＭＶＰＭｅｍｂｅｒＥｖｅｎｔ」を都内で開催した。東京・⻁ノ門ヒルズステーションタワー内で開催され、２４年および２５年のワールドシリーズ優勝トロフィーやチャンピオンリングをはじめ、ドジャ