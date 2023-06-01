プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「作り置きできる！野菜たっぷりアジの南蛮漬け」 「新ゴボウのきんぴら」 「トマトのかき玉汁」 の全3品。 魚と野菜がたくさんとれる、栄養バランスの良い和定食です。【主菜】作り置きできる！野菜たっぷりアジの南蛮漬け 作り置きできる南蛮漬け。お酢の入ったタレで、揚げ物もサッパリといただけます。 ©Eレシピ 調理時間：20分+冷やす時