23日午前、群馬県館林市の交差点で乗用車が停止している車などあわせて4台に衝突する事故があり、6人がけがをしました。23日午前10時半ごろ、館林市の交差点で乗用車など5台が絡む追突事故がありました。警察によりますと、最初に乗用車1台が交差点で停止中の車1台に追突して、その後、走り去ろうとして、さらに別の車にぶつかり、あわせて4台と衝突したということです。この事故で、追突した車を運転していた74歳の男性ら2人が病