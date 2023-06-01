前田大然と旗手怜央が所属するセルティックは現地５月23日に開催されたスコティッシュカップの決勝で、２部のダンファームリンとハムデン・パークで対戦した。５連覇を飾ったリーグとの２冠を目指す名門は、好調の前田がCFで先発出場。シーズン終盤に出場機会が激減した旗手は無念のメンバー外となった。そのセルティックは19分、ジョンストンのロングパスに反応して裏抜けした前田がペナルティエリアの外から鮮やかなループ