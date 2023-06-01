APECに出席した赤沢経済産業大臣が、「中国の閣僚と立ち話をした」と明らかにしました。高市総理大臣の台湾有事をめぐる発言以来、閣僚の接触は初めてです。赤沢経産大臣は2日間、中国・蘇州でAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の貿易担当大臣会合に出席し、中国の王文濤商務相と短時間の立ち話をしたということです。赤沢経産大臣は「公式の晩さん会の進行を妨げない範囲で、私の方から歩み寄って、王部長に話しかけて、短時間の立