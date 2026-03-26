「白シャツがなんだかしっくりこない……」 そんな経験はありませんか？ きちんと見えする一方で、仕事着っぽく見えたり、着こなしがワンパターンになりがちな白シャツ。実は、シルエットやデザインで印象が大きく変わります。今回はそんな“白シャツ迷子”さんのために【GU（ジーユー）】からおすすめアイテムをピックアップ。スタッフさんのお手本コーデとともにご紹介します。 きちんと見えるのに堅す