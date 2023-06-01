記事ポイント値札用途のラベラーシールがデコ文具として進化、株式会社ビバリーが2026年5月15日に発売ラベルタイプ1,000枚・スクエアタイプ500枚の大容量で、1ロールに8〜15デザインを収録紙素材で書き込みにも対応、22mm×12mmと22mm×22mmの2サイズ展開・693円（税込） 本来は商品の値札として使われてきたラベラーシールが、デザイン性を備えたデコ文具として新たな注目を集めています。手帳やノートデコの世界で人気が急