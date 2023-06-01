記事ポイント青唐辛子と赤唐辛子の旨辛バランスに刻み大根のパリパリ食感を組み合わせたおかず調味料ご飯・そうめん・冷奴・野菜など夏の定番メニューにかけるだけで使える万能タイプ2026年6月1日に全国スーパーマーケットで発売、希望小売価格378円（税込） 猛暑が続く夏、火を使う調理を避けたくなる季節に、食欲を引き上げるおかず調味料が登場します。会津天宝醸造が開発した旨辛仕立ての新商品は、のせるだけ・混ぜるだ