世界3大映画祭の1つ、カンヌ国際映画祭の授賞式が23日、行われます。最高賞「パルムドール」候補に、日本人監督による3作品が選出されていて、受賞が期待されています。中継です。カンヌ国際映画祭のメイン会場前にいます。後ろに見えるのが、レッドカーペットです。この後、授賞式が行われますので、多くの監督や俳優がここを歩きます。スターの姿を一目見ようと、多くのファンが詰めかけていまして、熱気に包まれています。こと