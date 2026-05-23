岐阜県中津川市の小秀山に登山に出かけたとみられる55歳の男性の行方が分からなくなっていて、警察が、24日早朝から捜索を行う予定です。 【写真を見る】小秀山で男性行方不明、遭難か16日に東京都の55歳大学職員が登山、連絡取れず今朝から山岳警備隊が捜索岐阜・中津川市 行方が分からなくなっているのは、東京都の55歳の大学職員の男性です。 警察によりますと、男性は今月16日朝から、1人で中津川市加子母の小秀山で