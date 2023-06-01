鶏むね肉にたれをからめて、レンジでチン。たったこれだけで、ごちそう級の味わいに仕上がるのが……「味噌だれ鶏胸チャーシュー」！手軽なレンジ調理とは思えない、驚くほどのしっとり感と柔らかさ。みそやオイスターソースを混ぜたこくのあるみそだれは、夢中で食べちゃうおいしさですよ！『味噌だれ鶏胸チャーシュー』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉……1枚（約300ɡ）貝割れ菜……1パック〈こくうまみそだれ〉砂糖……大さじ