パンダ不在の東京・上野動物園。新たな魅力を発信するため、きのう、「夜のどうぶつえん」を開園しました。上野動物園では今年、双子のパンダが返還され、15年ぶりにパンダ不在となっています。東京都は動物園の「新たな魅力」発信に力を入れていて、きのう、この時期としては初めての「夜間開園」を実施。閉園後の午後6時から午後9時までで、普段は見ることができない夜の動物の姿などを楽しむことができます。来園者「（ガイドツ