[5.23 J1百年構想リーグ EAST第18節 柏 4-2 千葉 三協F柏]柏レイソルが最初の決定機を確実に仕留めた。スコアレスで迎えた前半35分、MF中川敦瑛が千葉のダブルボランチの間へ縦パスを差し込むと、MF小泉佳穂が高いラインを敷いていた千葉守備陣の背後へスルーパス。FW垣田裕暉はGKとの1対1を冷静に制した。垣田の先制点をアシストした小泉は、前半39分、今度は垣田からのパスを受けてPA外から狙いすます。左足のミドルシュート