レノファ山口FCは23日、2026-27シーズンに着用するユニフォームを発表した。先行予約受付期間は今月29日(金)から7月1日(水)までとなる。1stモデルはオレンジのフィールドプレーヤー、ネイビーのGKともに、カモフラージュ柄のデザイン。一方、2ndはフィールドプレーヤーが白、GKが緑で、いずれも中央に縦のラインが入っている。クラブはコンセプトについて公式サイトで「ALL IN YAMAGUCHI」とし、以下のように紹介した。「山