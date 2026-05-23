サガン鳥栖は23日、2026-27シーズンの新ユニフォームを公式サイトで発表した。同日から販売がスタートしている。フィールドプレーヤーは1stがサガンブルー、2ndが白で、GKは黄色とオレンジ。クラブは1stモデルのコンセプトを「Inspired by Sand and Spray ― しなやかに、そして力強く」とし、次のように説明している。「『Sagan(サガン)』は、日本語で“砂岩”を意味します。砂の粒一つひとつが長い年月をかけて結晶化し、や