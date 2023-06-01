記事ポイントJRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」が凱旋門賞現地観戦ツアーをペア5組10名様にプレゼントするキャンペーンを2026年5月20日より開始海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念した企画で、JAL往復直行便・4つ星クラスホテル5泊・指定席観戦券がセットになっていますWチャンス賞には友道康夫調教師直筆サイン入りのJRA-VANオリジナルアイドルホース マカヒキが用意されています JRAシステムサービス