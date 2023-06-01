俳優唐沢寿明（６２）の主演映画「ミステリー・アリーナ」の公開初日の舞台挨拶が２２日に東京都内で行われ、浅野ゆう子（６５）、芦田愛菜（２１）ら豪華な出演メンバーが登壇した。浅野ゆう子は、１６７ｃｍ長身に上品なブルーのセットアップで姿を見せた。流石の細身のスカート姿に、足元は透明＆シルバーのピンヒールで、颯爽と登場した。映画では、４０年前に大ヒット作を出したが、それ以降はヒットに恵まれず、作家人