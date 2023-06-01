24日午前0時9分ごろ、京都府、大阪府、兵庫県で最大震度1を観測する地震がありました。 【写真を見る】各地の震度情報（0時12分発表） 気象庁によりますと、震源地は京都府南部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、京都府の亀岡市、大阪府の高槻市と豊能町、それに能勢町、兵庫県の三田市です。 【各地