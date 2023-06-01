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【「MAFEX AHSOKA TANO WHITE COSTUME Ver.」・「MAFEX BO-KATAN KRYZE Season 3 Ver.」】 2027年3月 発売予定 価格：各14,080円 メディコム・トイは、アクションフィギュア「MAFEX AHSOKA TANO WHITE COSTUME Ver.」および「MAFEX BO-KATAN KRYZE Season 3 Ver.」を2027年3月に発売する。参考価格は各14,080円。 「MAFEX AHSOKA TANO WHITE COSTUME Ver.」 「スター・