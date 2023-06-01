【MAFEX 鉄腕アトム Ver. 1.5 新価格版】 6月発売予定 価格：11,000円 メディコム・トイは、フィギュア「MAFEX 鉄腕アトム Ver. 1.5 新価格版」を6月に発売する。価格は11,000円。 本商品は、手塚治虫作品「鉄腕アトム」に登場する主人公「鉄腕アトム」のアクションフィギュア「MAFEX 鉄腕アトム Ver. 1.5」の新価格版。「MAFEX 鉄腕アトム Ver. 1.5」は頭部の素材をABS製に変