【墨染希】 2027年2月 発売予定 価格：32,780円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 アリスグリントより、2027年2月に発売予定の1/7スケールフィギュア「墨染希」。こちらは、ゆずソフトのアドベンチャーゲーム「喫茶ステラと死神の蝶」に登場する、明るく素直で優しい幼馴染の女の子「墨染希」を立体化したものだ。 今回は、ゲームのキ