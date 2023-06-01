【シフティー イラストver. “パニックサイト”】 発売日・価格：未定 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 Hobby Sakuraより発売予定の1/7スケールフィギュア「シフティー イラストver. “パニックサイト”」。こちらは、Level Infiniteのゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する、遠隔で現場支援を行うオペレーター「シフティー」を立体化