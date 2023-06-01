【月の魔女警察 マシュマロ Illustration by SAVI】 2027年3月 発売予定 価格 通常版：34,100円 豪華版：36,300円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 Hobby Sakuraより、2027年3月に発売予定の1/6スケールフィギュア「月の魔女警察 マシュマロ Illustration by SAVI」。こちらは、イラストレーターのSAVI氏が描くオリジナルキャラク