巨人・浅野翔吾外野手（２１）が２３日に出場選手に登録され、同日の阪神戦（東京ドーム）に「１番・中堅」で先発出場。初回先頭の第１打席では今季初安打となる二塁打を放った。初回、カウント１―１から阪神先発・村上の１４４キロ直球を振り抜くと、打球は高く舞い上がった。遊撃手、左翼手、中堅手がお見合いし、打球は３人の間に落下。幸運にも恵まれ、二塁打となった。浅野は「二軍の時と同じようなタイミングの取り方