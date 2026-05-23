ストラスブール国際 大会期間：2026年5月17日～2026年5月23日 開催地：フランス ストラスブール コート：クレー（赤土） 結果：[ビクトリア ムボコ] 1 - 2 [エマ ナバーロ] 試合の詳細データはこちら≫ ストラスブール国際第7日がフランス ストラスブールで行われ、女子シングルス決勝で、第1シードのビクトリア ムボコとエマ ナバーロが対戦した。 第