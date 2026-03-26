5年で160人辞めた会社【漫画】本編を読む新卒で入社した会社のボーナスが、なんと「0.1カ月分」。みなし残業に無茶なノルマ、理不尽な納期が当たり前……。2026年5月現在、SNSやブログで「うちの会社かと思った」「メンタルの強さに脱帽する」と現役会社員たちの共感と涙を誘っているのが、かっぱ子(＠kappacooooo)さんのノンフィクション漫画『220人の会社に5年居て160人辞めた話』だ。古い体制が色濃く残る中小企業を舞台に、理