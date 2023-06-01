三菱商事などの企業連合が試掘を実施したルート洋上風力発電所の建設計画を巡り、秋田県と千葉県の公道で、調査のための試掘跡、計約500カ所が仮復旧のまま2年以上経過していたことが23日、両県への取材で分かった。試掘は昨年撤退を発表した三菱商事などの企業連合が実施。両県は早期の完全復旧を求めている。両県によると、仮復旧の状態は周囲よりも表面のアスファルト舗装が薄いため、速やかに本復旧に移るのが通常。企業連