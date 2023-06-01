２３日午後６時１５分頃、大阪市淀川区東三国のスーパーマーケットの店内で、会社員男性（４１）が男に刃物で背中を刺された。駆けつけた警察官が店の近くで刃物を所持していた男を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。男性は病院に搬送されたが、命に別条はないという。大阪府警淀川署の発表によると、逮捕されたのは、近くに住む無職谷口諭容疑者（５９）。谷口容疑者は男性と面識はなく、店内で口論になっていたといい、同署は詳
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