◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第3日（2026年5月23日東京・駒沢体育館）女子フリースタイル53キロ級で、昨年12月の全日本選手権覇者の清岡もえ（ALSOK）が優勝。9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（アスタナ）の出場権を獲得し、「最近は悔しい思いしかしていなかった。まだここはスタート地点だが、立てたことは本当に良かった」と話した。決勝では昨年6月の全日本選抜で決勝、プレー