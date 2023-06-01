GIGAZINEの記事を電子化した書籍を対象に「2026年4月に出版した中で最もたくさん読まれた記事は何なのか？」がわかるランキングを作ってみました。Google検索の影響が大きい普段のアクセス解析記事と違い、Amazonならではのランキングとなっています。◆1：アニメ10周年プロジェクトを締めくくる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』を送り出した脚本・上江洲誠さん＆障子直登プロデューサーにインタビュー◆2：息を飲むほどにただ