記事ポイント東武百貨店 池袋本店で2026年5月28日（木）から6月2日（火）まで「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」を開催ローマ発祥の老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店、1948年製FIAT500 Topolinoなどローマゆかりの名車も展示有名イタリア料理店2店のシェフが競演する東武限定コースメニュー（4,950円）や初出店のチーズグルメも充実 東武百貨店 池袋本店の8階催事場に、2026年5月28日（木）からイタリアの食・