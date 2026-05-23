フランスで開催されているカンヌ国際映画祭の授賞式がまもなく行われます。最高賞「パルムドール」を競う部門に日本映画3作品がノミネートされていて、期待が高まっています。記者「授賞式まで5時間と迫ってきました。こちら現地では、どの作品が受賞するのか様々な声が飛び交っています」12日に始まった世界三大映画祭のひとつ、カンヌ国際映画祭。日本時間の24日未明に授賞式が行われます。最高賞「パルムドール」を競うコンペ部