BE:FIRST 6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、日本のボーイバンドとして初めて、2026年4月にフィリピン・マニラで行われた音楽プラットフォーム「Wish 107.5」運営のバス型スタジオ「Wish Bus」の公開収録に参加。そのパフォーマンス映像が、「Wish 107.5」公式YouTubeチャンネルで公開された。【動画】BE:FIRST「Wish Bus」パフォーマンス映像「Wish Bus」は、車内でライブパフォーマンスを収録・配信