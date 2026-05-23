気象台は、午後11時35分に、大雨警報（土砂災害）を久米島町に発表しました。【警戒エリアを確認】【大雨警報】沖縄県・久米島町に発表 23日23:35時点本島中南部、久米島では、24日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宜野湾市□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒■北谷町□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒■北中城村□大雨警報・土砂災害24日明け方にかけて警戒・浸水