グラビアアイドル・真中つぐが17日、自身のインスタグラムを更新し、同日に都内で、イメージDVD「ラブリーベイベー」（ラインコミュニケーションズ）の発売記念イベントを開催したことを報告した。 【写真】一見すると清楚、でもとんでもない展開に… 「ラブリーベイベーリリイベありがとうございました」とシンプルに感謝した。掲載したのは白のワンピースタイプの衣装。ただ