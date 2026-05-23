1976年に岐阜県安八町で長良川の堤防が決壊し、甚大な被害をもたらした豪雨災害を教訓に、防災について考えるパネル展が岐阜市で開かれています。 【写真を見る】「安八豪雨」から今年9月で50年 過去の水害を教訓に防災意識を高めよう 子どもたちがクイズで避難行動を学ぶ VRによる浸水被害の体験も 岐阜市・OKB岐阜中央プラザ かつて岐阜県安八町で長良川の堤防が決壊し、甚大な被害をもたらした「安八豪雨」からことし9月で50