大阪市淀川区にあるスーパーで、男性客が刃物で刺されケガをしました。男性は命に別状はないということです。現場にいた５９歳の男が取り押さえられ、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。 淀川区東三国にあるスーパーで、「包丁を持った男が暴れている」と目撃者から警察に通報がありました。 店内で41歳の男性客が背中などを刃物で刺されケガをし、病院へ搬送されましたが命に別状はないということ