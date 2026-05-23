歌手の森山直太朗（50）が23日放送のフジテレビ「MUSIC FAIR」（土曜後6・00）に出演し、母の歌手・森山良子（78）からの“独り立ち”を実感した出来事を明かした。父が演歌歌手である歌手・新浜レオンから、大スターの母を持つことの悩みについて質問され、「僕もレオン君の年齢の時は、煙たいというか自分は自分なんだけどな、誰それの息子とかではなく」と葛藤があったことを告白。それでもある時に「母親がプンプンプン