お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が考案したお笑い賞レース「ツッコミ芸人No.1決定戦ツッコミスター」（後9・00）が23日、フジテレビ系で放送され、「ママタルト」の檜原洋平（34）が初代王者に輝いた。ツッコミ芸人No.1を決める新たなお笑いの祭典。まずは出場者12人が2組に分かれての予選が行われた。各出場者が画面に映し出される「色」や「数字」に対してツッコミを入れ、MCを務める粗品が「勝ち抜け決定」のゴー