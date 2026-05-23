23日午後11時10分、沖縄県と気象台は、宜野湾市、浦添市、沖縄市、北谷町、北中城村、中城村、西原町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。《全警戒解除》大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・宜野湾市・浦添市・沖縄市・北谷町・北中城村・中城村・西原町