ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関１ｓｔ楽天銀行賞」は２３日、準優勝戦が行われた。大橋純一郎（４５＝静岡）は９Ｒ、１号艇で登場。コンマ０８と気合のトップスタートで２コースから差しを狙った山本修一、チルト３度で臨んだ節一パワー・刑部亜里紗の仕掛けをしのいで押し切り、優出一番乗りを決めた。「足は全体的にいいと思います。エンジンがいい。今節はペラしかしてないが、まだ（エンジンのパワー