ＤＤＴのアイアンマンヘビーメタル級王者で声優の上坂すみれ（３４）がアントーニオ本多（４８）の襲撃を?魔法?で阻止し、ベルト奪還を許さなかった。上坂は東京女子プロレス３月の両国大会で行われたランブル戦を制して同王座を初戴冠。タイトルを管理するＤＤＴは８月１１日の両国大会で、このベルトをかけたバトルロイヤル戦の実施を決定した。さらには大会当日に王者として入場した選手に副賞として、地方大会参戦時に新幹