◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１８節柏４―２千葉（２３日・三協Ｆ柏）柏はホームで千葉に４―２で勝利した。東地区最終戦で今季最多の４得点を決め、３連勝で締めくくった。＊＊＊＊柏のメンバー表に「熊坂光希」の名前が１年ぶりに載った。右膝前十字靱帯（じんたい）断裂による長期離脱から復帰したＭＦ熊坂は、後半３４分にＭＦ小泉佳穂との交代でピッチに入った。ピッチに現れた段階から拍手に包まれ