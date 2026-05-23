１９日、陳家溝太極拳学校で外国人生徒を指導するスベトラーナ・コビャコワさん（手前左）。（焦作＝新華社配信／徐宏星）【新華社焦作5月23日】ロシア出身のスベトラーナ・コビャコワさん（59）は、中国河南省焦作市温県の陳家溝太極拳学校で学ぶ太極拳愛好家だ。2011年に太極拳発祥の地・陳家溝を訪れて以来、毎年のように現地に通い、今年で13回目の滞在となる。長年の鍛錬を経て、焦作国際太極拳交流大会で優勝経験を持ち