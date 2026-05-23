◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）巨人が阪神に連敗した。先発・ウィットリーが６回途中３失点で今季３敗目。５回２死二、三塁からの立石の中前２点適時打が決勝点となった。試合後、杉内俊哉投手チーフコーチが右腕の投球に言及。３回までに６三振を奪うなど積極的に阪神打線に立ち向かう姿を「ナイスピッチング」とたたえつつ、５回の失点に「いろいろなタイミングがあるでしょうけどね。そういう