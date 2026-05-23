彼女が愛情不足なのは私のせいじゃない▶▶この作品を最初から読む娘をいじめる「いじめっ子」にも、優しくしなければいけないの？「え、ひとり…？」小学校の入学説明会にひとりで来ていた姿を見て、りつという少女のことが気になり始めたしずか。入学後も、長女の莉華と集団登校の班やクラスが同じだったことで、自然とりつとの関わりが増えていきます。しかしいつもまわりに大人の姿が見えない彼女。最初は心配してい