札幌・手稲警察署は2026年5月23日、道路交通法違反の疑いで自称・後志管内に住むアルバイト従業員の少年（17）を逮捕しました。少年は4月2日午後11時40分すぎ、札幌市手稲区前田1条5丁目付近の市道上で、ほか2人と共謀してバイク3台を連ねて走行し、一時不停止や赤信号無視、道路に広がっての走行、蛇行走行など、著しく交通の危険を生じさせ他人に迷惑を及ぼす行為をした疑いが持たれています。 現場は住宅街で、目撃者から