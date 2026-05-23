記事ポイントアルミ鋳物製ブラケットライト「CAST ALUMINUM LAMP」が2026年5月14日に発売酸化被膜加工（重曹仕上げ）による防錆処理でインダストリアルな質感を実現ジャンクションボックスにも対応し、リノベーションや店舗設計の多様な配線プランに適合 PACIFIC FURNITURE SERVICEが、2026年5月14日よりアルミ鋳物製ブラケットライト「CAST ALUMINUM LAMP」の販売を開始しました。ガレージやワークショップ、ユーティリティ