「ＤｅＮＡ０−６ヤクルト」（２３日、横浜スタジアム）俳優・山本美月がセレモニアルピッチを行った。「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」として開催される芸能界屈指のポケモンファンとして知られる山本がスペシャルゲストとして出演した。上着はＤｅＮＡのユニホームとショートパンツ。山本はポニーテールを揺らしながら、圧倒的オーラを漂わせてグラウンドに現れた。ピカチュウが背後で見守る中で、「モンスターボー